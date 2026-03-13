مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم فجر الجمعة، عن مقتل الرقيب أول أرنو فريون، المنتمي للكتيبة السابعة للقناصين الجبليين، إثر هجوم استهدف القوات الفرنسية في منطقة أربيل بإقليم كوردستان.



وفي بيان تعاطف فيه مع عائلة الجندي ورفاقه، قال ماكرون: "أود أن أعبر عن كامل محبة الأمة وتضامنها معهم"، مؤكداً وقوف فرنسا إلى جانب العسكريين المصابين وعائلاتهم وتقديم الدعم الكامل لهم في هذه الظروف الصعبة.



ووصف الرئيس الهجوم بـ "غير المقبول"، مذكراً بأن تواجد القوات الفرنسية في العراق منذ عام 2015 يهدف حصراً إلى مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الحرب في إيران لا تبرر هذه الهجمات، في رسالة واضحة ترفض تحويل قوات بلاده إلى أهداف ضمن صراعات إقليمية.