دول الخليج تشيد بجهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الجهود المتواصلة والملموسة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وحماية هويتها الحضارية والقانونية.

وأشاد البديوي- خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج والمملكة المغربية الذي عقد الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية الملكية، والحضور الميداني الفاعل لوكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، والتي تواصل تحت قيادة العاهل المغربي تنفيذ مشاريع إنسانية واجتماعية كبرى، دعما لصمود المقدسيين وتمكينهم من الثبات على أرضهم في وجه التحديات الراهنة.

كما نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود دول المجلس والمملكة المغربية في إنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدين الدعم لكافة الجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع في القطاع، والدفع نحو سلام عادل ودائم يلبي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.