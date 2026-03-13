السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.



وقالت الوزارة في منشورات متتابعة على حسابها الرسمي في "إكس" إن عدد المسيّرات التي تم اعتراضها وتدميرها تراوحت بين سبع وتسع واثنتي عشرة، حسب كل تحديث تم نشره خلال فجر وجو الجمعة.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا، فيما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في جدة، محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود لضمان أمن واستقرار المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية.