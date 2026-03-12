يعد بسكويت جوز الهند من الاكلات الشهية التى يمكن تقديمها فى عيد الفطر المبارك حيث ان مذاقه مميز ومختلف.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت جوز الهند من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير

4 كوب دقيق

2 كوب جوزهند

كوب ونصف سمنة

3 بيضة

فانيليا

2 كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل بسكوت جوز الهند

بالمضرب الكهربي اخفقي السكر والسمنة جيدا ثم أضيفي البيض والفانيليا وقلبي كل الخليط

اضيفي الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر والملح واعجنيهم جيدا



تشكل كرات وسط وتبطط ويرش الوجه بجوز الهند

يوضع البسكوت في الفرن حتى تمام النضج