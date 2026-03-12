رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء

وقعت الفنانة روجينا ضحية اليوم، الخميس، في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة “ام بي سي مصر”.

معانا مرات النقيب اللي هنوريها أقصى درجات التعذيب.. رامز جلال يقدم الفنانة روجينا



قدم الفنان رامز جلال، مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، الفنانة روجينا قائلا “معانا مرات النقيب اللي هنوريها اقصى درجات التعذيب”.



روجينا: أشرف زكي مبينتجش مسلسلاتي

وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، "أشرف زكي هو اللي بينتج مسلسلاتك؟



لتجيب الفنانة روجينا، قائلة “لا طبعا".

رامز ليفل الوحش.. روجينا : مجاتش فرصة محمد سامي يخرجلي أي عمل أشارك فيه

وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، "من ساعة ما بقيتي بطلة محمد سامي مبيخرجش مسلسلاتك ليه؟

لتجيب الفنانة روجينا، قائلة “مجاتش فرصة أنه يخرجلي تاني.

روجينا في رامز ليفل الوحش: لا توجد أي خلافات مع غادة عبد الرازق





وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “احنا سمعنا أن فيه خلاف بينك وبين الفنانة غادة عبد الرازق.. الكلام ده صحيح؟”



لتجيب الفنانة روجينا، قائلة: “لا توجد أي خلافات".

روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها

وجّه الفنان رامز جلال، سؤالا للفنانة روجينا، خلال مقلب برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “ايه حكاية القلم اللي ضربتهولك غادة عبد الرازق في التصوير؟"، لتجيب الفنانة روجينا، قائلة “ده كان تمثيل".