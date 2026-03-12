قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
توك شو

برلمانية: أموال المعاشات لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار

اخبار التوك شو

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يحصلون على معاش قليل جدًا يبدأ من 1700 جنيه، وأن هذا المبلغ في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الحالية يعتبر غير كاف.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها في برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذه الأموال لا تكفي احتياجات أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 11 مليون فرد.

ولفتت إلى أنه يجب مراعاة أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص، بسبب عدم قيام بعض الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ما يجعل المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الحياتية.

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا سابقًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، لكن القرار لا يُطبق في جميع القطاعات، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرار جديد بشأن الحد الأدنى للأجور، موضحة أن المرتبات هي القضية الكبرى، لأن بعض المواطنين لا يعرفون كيف يعيشون بسبب قلة المرتبات.

مها أبو بكر لجنة المرأة المعاشات الأسعار

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

شاهد| تويوتا bZ7 الكهربائية 2026 الجديدة

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

فيديو

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

