برلمانية: أموال المعاشات لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يحصلون على معاش قليل جدًا يبدأ من 1700 جنيه، وأن هذا المبلغ في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الحالية يعتبر غير كاف.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حوارها في برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هذه الأموال لا تكفي احتياجات أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 11 مليون فرد.

ولفتت إلى أنه يجب مراعاة أصحاب المعاشات والعاملين في القطاع الخاص، بسبب عدم قيام بعض الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ما يجعل المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الحياتية.

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا سابقًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، لكن القرار لا يُطبق في جميع القطاعات، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرار جديد بشأن الحد الأدنى للأجور، موضحة أن المرتبات هي القضية الكبرى، لأن بعض المواطنين لا يعرفون كيف يعيشون بسبب قلة المرتبات.