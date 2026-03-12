القرعة النهائية لبطولة الدوري.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت مواجهة نادي الزمالك ونادي بيراميدز في الجولة الثالثة.

وتقام المواجهة يوم الخميس 23 أبريل على استاد القاهرة

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولي: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل

الجولة الثانية: الأهلي ضد سموحة يوم 7 أبريل

الجولة الرابعة: الأهلي ضد بيراميدز يوم 27 أبريل

الجولة الخامسة: الأهلي ضد الزمالك يوم 1 مايو

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي يوم 5 مايو

الجولة السابعة: الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو

وجاءت مباريات نادي بيراميدز كالتالي:

الجولة الأولى : باي

الجولة الثانية : بيراميدز × المصري البورسعيدي .. يوم 7 أبريل .. ستاد السويس الجديد

الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز .. يوم 23 أبريل .. ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي .. يوم 27 أبريل ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي

الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي يوم 1 مايو .. ستاد 30 يونيو

الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو ..ستاد هيئة قناة السويس

الجولة السابعة : بيراميدز × سموحة يوم 20 مايو.. ستاد السويس الجديد

وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى : المصري × الزمالك يوم 3 أبريل .. ستاد برج العرب

الجولة الثانية : باي

الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز .. يوم 23 أبريل .. ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: الزمالك × إنبي .. يوم 27 أبريل ستاد القاهرة

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي يوم 1 مايو .. ستاد القاهرة

الجولة السادسة: سموحة × الزمالك يوم 5 مايو ..ستاد برج العرب

الجولة السابعة : الزمالك × سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو..ستاد القاهرة الدولي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 43 نقطة.