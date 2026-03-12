طالبته بالمصروف فسدد لها طعنات..إصابة ربة منزل على يد زوجها بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط متهم حاول التخلص من زوجته، حيث قام بطعنها بسلاح ابيض حاده فى رقبته إثر وقوع مشاجرة بينهما.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطعنات في الرقبة على يد زوجها بقرية الدبوسي .انتقل مباحث المركز إلى مكان الواقعه ، تبين إصابة سيدة تدعى ه .م .ع ، 40 عاما ، مقيمة بقرية الدبوسي، بطعنات في الرقبة.

وبالفحص والتحرى تبين وقوع مشاجرة، بينهاوببن وزوجها ا ع. ع، 44 عاما، حيث تعدى عليها الضرب وسلاح أبيض وسدد لها طعنات في الرقبة، الا انه تم انقاذها

وبسؤال المتهم اكد أنها الخلاف كان بسبب مصروف البيت ومطالبتها بمبلغ لشراء مستلزمات العيد

تم نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق