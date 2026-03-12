انقلبت بهم الملاكى.. إصابة أربعة من أسرة واحدة بالدقهلية

اصيب 4اشخاص اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق اجا -المنصورة امام كفر عوض بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق اجا أمام كفر عوض.



انتقل ضباط المباحث و 3 سيارات اسعاف الى مكان الحادث، وتبين أصابة كلا من:

اية زكريا المتولى 30 عاما المشاية المنصورة بكسر بالذراع الايسر

محمد زكريا المتولى 32 عاما مقيم المنصورة بكسر بالساق اليسرى

واصيبت صفاء صلاح الدين محمد حمودة 68 عاما مقيمو المشاية المنصورةبما بعد الارتجاج

كسر بالفخذ الايسر

مريم حسام السيد محمد 12 عاما كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم



تم نقل المصابين الى مستشفى اجا لتلقى العلاج.

وتحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابه العامة