أورمان الدقهلية تستمر في إعداد الإفطار للصائمين خلال رمضان

تواصل جمعية الأورمان بالدقهلية حملتها الموسعة لإطعام الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تكثيف نشاط توزيع الوجبات الساخنة وتنظيم موائد الإفطار الجماعي في قريه البلامون بمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، ورعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الجمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وإدخال روح التكافل الاجتماعي في الشهر الفضيل، حيث تستهدف الجمعية الوصول بالوجبات الغذائية المتكاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا فى محافظة الدقهلية.

وأكدت الدكتورة هالة جودة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن المديرية تقدم جميع التسهيلات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت إن نشاط الجمعية هذا العام يتميز بالتنظيم الدقيق والانتشار الواسع في القرى والنجوع النائية، مشيدًة بالدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به جمعية الأورمان في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة.

كما أكدت استمرار التعاون الوثيق بين المديرية والجمعية لتنفيذ حملات إطعام الصائمين خلال شهر رمضان المبارك من خلال توزيع الوجبات الساخنة وتنظيم موائد الإفطار.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه يتم إعداد الوجبات يومياً في مطابخ مجهزة بأعلى معايير الجودة والرقابة الصحية، لتشمل بروتين (لحوم أو دواجن) وأرز وخضراوات وفاكهة، وتوزع قبيل الإفطار مباشرة على منازل المستفيدين لضمانها ساخنة وبكرامة تامة، بالإضافة إلى تنظيم مائدة إفطار جماعية في قريه البلامون مركز السنبلاوين، تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية وتقديم وجبة إفطار متكاملة للمسافرين والعمال والأسر المتعثرة.

وأوضح أن عملية التوزيع تتم وفق قواعد بيانات دقيقة تم تحديثها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية القاعدية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين من الأرامل، الأيتام، ذوي الهمم، وكبار السن.

وذكر أن نشاط الإطعام يسير بالتوازي مع أنشطة رمضانية أخرى، منها توزيع كراتين المواد الغذائية الجافة ولحوم الصدقات، ما يساهم في تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر طوال أيام الشهر الكريم.