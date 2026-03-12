محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل بملفات التصالح والتقنين لخدمة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددًا من إدارات الديوان العام، لمتابعة سير وانتظام العمل بمختلف الملفات، والوقوف على معدلات الأداء داخل الإدارات، في إطار الحرص على رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وتابع محافظ الدقهلية عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء، وملف تقنين أملاك الدولة، إلى جانب ملف المتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز والدقة في الأداء، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين.

وشدد " مرزوق " على أهمية المتابعة اليومية لهذه الملفات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهد والانضباط الكامل داخل جميع الإدارات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن ملف المتغيرات المكانية يحظى باهتمام كبير، ويستلزم مراجعة مستمرة ورصدًا دقيقًا لأي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة أولًا بأول، في إطار الحفاظ على الانضباط ومنع أي مخالفات بناء أو تعديات.

وأشار إلى استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المباشرة داخل الإدارات المختلفة، لضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، وتحقيق أفضل مستوى من الأداء داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.