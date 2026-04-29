اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

رنا أشرف

في واقعة غامضة أثارت حالة من الجدل والغضب بين الأهالي، تحولت إحدى الأراضي الزراعية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى مسرح لحادث غير معتاد، بعدما اختفى محصول القمح بالكامل خلال ساعات الليل في ظروف حولها الكثير من الغموض، دون أن يلاحظ أحد ما جرى في حينه.

الواقعة التي سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل صادمة، بعدما أكد أصحاب الأرض أنهم فوجئوا باختفاء المحصول من مساحة تقدر بنحو فدانين ونصف، عقب قيام مجهولين بحصاده ونقله في وقت قياسي وبطريقة منظمة، ما أثار علامات استفهام واسعة حول كيفية تنفيذ عملية بهذا الحجم دون اكتشافها، ومن يقف خلفها.

وبين روايات الأهالي وتكهنات رواد السوشيال ميديا، تتصاعد التساؤلات حول ملابسات ما حدث، ودوافعه، وما إذا كانت الواقعة مجرد سرقة تقليدية أم أنها تخفي وراءها تفاصيل أكثر تعقيدًا، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

اختفاء محصول قمح بالكامل | جيران صاحب الأرض الزراعية المسروقة بالشرقية يكشفون مفاجآت صادمة

قال جار الضحية عطا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الأخير يعيش بينهم منذ أكثر من 13 عامًا، قائلاً: “الراجل جارنا في الأرض بقاله سنين طويلة، معروف باحترامه وهدوئه، ودايمًا في حاله وبيخاف ربنا، وعمرنا ما شوفنا منه أي مشاكل”.

“الأرض متسجلة.. وكل حاجة كانت قانوني”


وأوضح أن الأرض كانت مملوكة سابقًا لأسرة المتهم، قبل أن يشتريها عطا بشكل رسمي، مضيفًا: “الشيخ عطا اشترى الأرض من 13 سنة، وقتها كان القيراط بـ13 ألف جنيه، وكل حاجة تمت برضا الطرفين، والأرض متسجلة في المحكمة والحيازة معاه بشكل قانوني”.

“الطمع قلب الموازين.. وناس لعبت في دماغ المتهم”


وأشار الجار إلى أن الأمور تغيرت مؤخرًا بسبب تدخل أطراف أخرى، قائلاً: “في ناس لعبت في دماغ المتهم وقالوله إنهم ضحكوا على والده، خصوصًا بعد ما سعر الأرض غلي جدًا وبقى القيراط يوصل لـ150 ألف جنيه، ومن هنا بدأت المشاكل”.

“استولى على 5 قراريط بالقوة”

وتابع: “من فترة، المتهم افتعل مشاكل، واستولى على 5 قراريط بالعافية وزرعهم، وعم عطا خاف على نفسه وولاده وحرر محضر، لكن وقتها محدش تدخل بالشكل الكافي”.

“رجوع الحق لم ينهِ الأزمة.. والتهديدات استمرت”


وأضاف: “بعد كده الجهات المختصة تدخلت ورجعت الأرض لعطا، لكن المتهم استمر في تهديده، وكان بيقوله: (هقتلك.. إنت ضحكت على أبويا)، لحد ما الموضوع تصاعد بشكل خطير”.

“500 ألف جنيه مقابل التنازل.. قبل الواقعة بأيام”


وكشف الجار عن تصعيد خطير قبل الحادث، قائلاً: “قبل الواقعة بـ4 أيام، المتهم طلب من عطا 500 ألف جنيه، فالراجل عمل محضر تاني واشتكى لجهات كبيرة، لأنه كان حاسس إن في خطر”.

“سرقة في الظلام.. وسرعة الحصاد أخفت الجريمة”


وأوضح تفاصيل الواقعة، قائلاً: “إحنا في موسم الحصاد، والكومباين بيحصد الأرز بسرعة جدًا، بياخد السنبلة ويرمي الباقي، وده بيتم في ساعة أو اتنين، وعشان كده محدش حس بحاجة، خصوصًا إن الواقعة كانت حوالي الساعة 11 بالليل”.

“آثار على الأرض تكشف الخيط الأول”


وأشار إلى أن الجناة تركوا أدلة، قائلاً: “عدّوا من أرض جار تاني كان زارع برسيم وسابوا آثار واضحة، وصاحب الأرض راح لعطا وقاله إنه مش هو اللي حصد، ولما راح عطا يشوف أرضه اتصدم من اللي حصل”.

“اعترافات واختفاء.. والتحقيقات مستمرة”


واختتم حديثه قائلًا: “في فيديو متداول، أحد الأشخاص اعترف بتورط المتهم في الواقعة، وعطا حرر محضر ضده، لكنه اختفى بعدها، والأجهزة المعنية بدأت تتحرك، وتم القبض على الجهاز المستخدم والمتهم".

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم

ألم المرارة
ألم المرارة
ألم المرارة

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

