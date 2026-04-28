قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلام الإسرائيلي يُناقش الحالة الصحية لـ شيرين عبدالوهاب وعودتها إلى الغناء | شاهد
إعلامي: الجميع يتمنى استمرار الإسماعيلي في الدوري
السجن المشدّد حتى 20 عامًا لمُرتكبي ختان الإناث .. وفقاً للقانون
بـ730 مليون جنيه.. منتخب مصر يُنعش خزينة اتحاد الكرة بعد التأهل لكأس العالم 2026
في أول التعاملات .. هذا سعر الدولار في البنوك اليوم
خالد جلال: لن نستسلم.. الإسماعيلي يُقاتل للبقاء وجماهيره كلمة السر
تعرّف على تشكيل مجلس مُراقبة عمليات الدم وتجميع البلازما واختصاصاته.. وفقًا للقانون
اتهامات مباشرة داخل الأهلي .. مصطفى يونس: هما دول اللي بوّظوا الفرقة | فيديو
مصطفى يونس يُهاجم لاعبي الأهلي: اللي خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع | فيديو
أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج
بيع اللاعبين الحل.. مصطفى يونس: الأهلي خسر 150مليون جنيه بسبب رامي ربيعة و60 مليونًا بسبب الجزار|فيديو
أسامة كمال: الوعي سلاح حقيقي وسط «معارك العقول» وتضارب الروايات الإعلامية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

اختفاء محصول قمح بالكامل | جيران صاحب الأرض الزراعية المسروقة بالشرقية يكشفون مفاجآت صادمة

رنا أشرف

في واقعة أثارت دهشة وغضب الأهالي، تحولت إحدى الأراضي الزراعية بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى مسرح لواقعة غامضة، بعدما اختفى محصول القمح بالكامل في ظروف لافتة خلال ساعات الليل، دون أن يشعر به أحد.

الواقعة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث أكد أصحاب الأرض تعرضهم لسرقة محصولهم من مساحة تقدر بنحو فدانين ونصف، بعد قيام مجهولين بحصاده ونقله في وقت قياسي، ما فتح باب التساؤلات حول كيفية تنفيذ الواقعة بهذه السرعة، ومن يقف وراءها.

وفي ظل تصاعد الجدل، بدأ أصحاب الأرض في كشف كواليس ما جرى، مؤكدين أنهم لم يلاحظوا أي شيء غير طبيعي قبل الحادث.

“من 13 سنة وهو جارنا.. عمره ما أذى حد”

قال جار الضحية عطا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الأخير يعيش بينهم منذ أكثر من 13 عامًا، قائلاً: “الراجل جارنا في الأرض بقاله سنين طويلة، معروف باحترامه وهدوئه، ودايمًا في حاله وبيخاف ربنا، وعمرنا ما شوفنا منه أي مشاكل”.

“الأرض متسجلة.. وكل حاجة كانت قانوني”


وأوضح أن الأرض كانت مملوكة سابقًا لأسرة المتهم، قبل أن يشتريها عطا بشكل رسمي، مضيفًا: “الشيخ عطا اشترى الأرض من 13 سنة، وقتها كان القيراط بـ13 ألف جنيه، وكل حاجة تمت برضا الطرفين، والأرض متسجلة في المحكمة والحيازة معاه بشكل قانوني”.

“الطمع قلب الموازين.. وناس لعبت في دماغ المتهم”


وأشار الجار إلى أن الأمور تغيرت مؤخرًا بسبب تدخل أطراف أخرى، قائلاً: “في ناس لعبت في دماغ المتهم وقالوله إنهم ضحكوا على والده، خصوصًا بعد ما سعر الأرض غلي جدًا وبقى القيراط يوصل لـ150 ألف جنيه، ومن هنا بدأت المشاكل”.

“استولى على 5 قراريط بالقوة”

وتابع: “من فترة، المتهم افتعل مشاكل، واستولى على 5 قراريط بالعافية وزرعهم، وعم عطا خاف على نفسه وولاده وحرر محضر، لكن وقتها محدش تدخل بالشكل الكافي”.

“رجوع الحق لم ينهِ الأزمة.. والتهديدات استمرت”


وأضاف: “بعد كده الجهات المختصة تدخلت ورجعت الأرض لعطا، لكن المتهم استمر في تهديده، وكان بيقوله: (هقتلك.. إنت ضحكت على أبويا)، لحد ما الموضوع تصاعد بشكل خطير”.

“500 ألف جنيه مقابل التنازل.. قبل الواقعة بأيام”


وكشف الجار عن تصعيد خطير قبل الحادث، قائلاً: “قبل الواقعة بـ4 أيام، المتهم طلب من عطا 500 ألف جنيه، فالراجل عمل محضر تاني واشتكى لجهات كبيرة، لأنه كان حاسس إن في خطر”.

“سرقة في الظلام.. وسرعة الحصاد أخفت الجريمة”


وأوضح تفاصيل الواقعة، قائلاً: “إحنا في موسم الحصاد، والكومباين بيحصد الأرز بسرعة جدًا، بياخد السنبلة ويرمي الباقي، وده بيتم في ساعة أو اتنين، وعشان كده محدش حس بحاجة، خصوصًا إن الواقعة كانت حوالي الساعة 11 بالليل”.

“آثار على الأرض تكشف الخيط الأول”


وأشار إلى أن الجناة تركوا أدلة، قائلاً: “عدّوا من أرض جار تاني كان زارع برسيم وسابوا آثار واضحة، وصاحب الأرض راح لعطا وقاله إنه مش هو اللي حصد، ولما راح عطا يشوف أرضه اتصدم من اللي حصل”.

“اعترافات واختفاء.. والتحقيقات مستمرة”


واختتم حديثه قائلًا: “في فيديو متداول، أحد الأشخاص اعترف بتورط المتهم في الواقعة، وعطا حرر محضر ضده، لكنه اختفى بعدها، والأجهزة المعنية بدأت تتحرك، وتم القبض على الجهاز المستخدم والمتهم".

سرقة القمح سرقة قمح بالشرقية الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

بالصور

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد