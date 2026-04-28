الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أسرة المجني عليهم في سرقة القمح بالشرقية.. المتهمون اعترفوا وفي انتظار قمحنا

محمد الطحاوي

أكد محمد عطا الله عبد الغني ابو شرخ نجل المجني عليه عطا الله والذي استغاث بالأجهزة الأمنية عقب سرقة القمح الخاص بأرضه الزراعية أن الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق تمكنت من ضبط المتهمين واعترفوا بإرتكابهم الواقعه.

واضاف نجل المجني عليه أن المتهمين هم "هاني م س" وعمه "ابراهيم " وان المتهم الأول اعترف بإرتكابه واقعة حصاد القمح ليلاً وهم الآن في انتظار استلام القمح أمام مركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كثفت جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محصول القمح من أرض زراعية في ظلام الليل داخل قرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

كما باشرت الجهات المعنية فحص مقطع فيديو متداول بشأن الواقعة، وسماع أقوال الشهود للوصول إلى هوية الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق استغاثة عدد من المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تعرضهم لواقعة سرقة حيث تم الاستيلاء على محصول قمح كامل من أرض زراعية خلال ساعات الليل.

وأوضح المزارعون في استغاثتهم عبر فيديو تم تداوله أن أشخاص قاموا بحصاد محصول القمح من مساحة تُقدر بنحو فدانين ونصف، باستخدام معدات وآلات زراعية وجرارات، قبل تحميل المحصول والاستيلاء عليه بالكامل في الظلام، دون أن يتمكن أحد من التصدي لهم.

وأشاروا إلى أن الواقعة تم اكتشافها في صباح اليوم التالي، ما تسبب فى حالة استياء خاصة مع اعتماد عدد كبير منهم على المحصول كمصدر دخل رئيسي.

وأكد الحاج عطا الله ابو شرخ أنهم قد حرروا محضرا بالواقعة في مركز الزقازيق، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الهلال السعودي

الهلال تقدم على ضمك بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري السعودي

خالد جلال

خالد جلال: جمهور الإسماعيلي البطل.. وسنقاتل للبقاء حتى النهاية ومفيش مستحيل

البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي يقلب الطاولة على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية في صراع الهبوط بدوري نايل

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

