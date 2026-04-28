أسرة المجني عليهم في سرقة القمح بالشرقية.. المتهمون اعترفوا وفي انتظار قمحنا

أكد محمد عطا الله عبد الغني ابو شرخ نجل المجني عليه عطا الله والذي استغاث بالأجهزة الأمنية عقب سرقة القمح الخاص بأرضه الزراعية أن الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق تمكنت من ضبط المتهمين واعترفوا بإرتكابهم الواقعه.

واضاف نجل المجني عليه أن المتهمين هم "هاني م س" وعمه "ابراهيم " وان المتهم الأول اعترف بإرتكابه واقعة حصاد القمح ليلاً وهم الآن في انتظار استلام القمح أمام مركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كثفت جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محصول القمح من أرض زراعية في ظلام الليل داخل قرية الزنكلون بمركز الزقازيق.

كما باشرت الجهات المعنية فحص مقطع فيديو متداول بشأن الواقعة، وسماع أقوال الشهود للوصول إلى هوية الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق استغاثة عدد من المزارعين بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب تعرضهم لواقعة سرقة حيث تم الاستيلاء على محصول قمح كامل من أرض زراعية خلال ساعات الليل.

وأوضح المزارعون في استغاثتهم عبر فيديو تم تداوله أن أشخاص قاموا بحصاد محصول القمح من مساحة تُقدر بنحو فدانين ونصف، باستخدام معدات وآلات زراعية وجرارات، قبل تحميل المحصول والاستيلاء عليه بالكامل في الظلام، دون أن يتمكن أحد من التصدي لهم.

وأشاروا إلى أن الواقعة تم اكتشافها في صباح اليوم التالي، ما تسبب فى حالة استياء خاصة مع اعتماد عدد كبير منهم على المحصول كمصدر دخل رئيسي.

وأكد الحاج عطا الله ابو شرخ أنهم قد حرروا محضرا بالواقعة في مركز الزقازيق، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.