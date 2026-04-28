القبض على شخص ادعى تعذيب نجله على يد طليقته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض نجله للتعذيب وإحداث إصابته من قِبل طليقته ووالدتها بالشرقية .



بالفحص تبين أن القائم على النشر (والد الطفل) ، والمشكو فى حقهما (والدة الطفل "طليقة الشاكى" ووالدتها) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ، وبإستدعاء الشاكى وسؤاله قرر بقيامه بنشر الصور بسبب إهمال المشكو فى حقهما فى رعاية نجله "المعنى بالفحص – عمره عامين" .. وبسؤال المشكو فى حقهما نفيا صحة ذلك، وعللا وجود الإصابات الظاهرة بالطفل نتيجة سقوطه على الأرض حال لهوه ، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود بعض آثار لحرق سطحى قديم بيده ، وكذا بعض الخدوش القديمة بالرأس وعدم وجود ثمة إصابات أخرى حديثة ، وحالة الطفل العامة جيدة ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب نكايةً فى طليقته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.