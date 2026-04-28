رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
وزير التعليم يصطحب رئيسي جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
500 جنيه لكل طالب.. تفاصيل إدخال البورصة للمدارس بالتعاون مع جامعة هيروشيما
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء| فيديو
تحقيقات وملفات

مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته

ياسمين القصاص

في واقعة تعكس خطورة بعض السلوكيات المرتبطة بالاحتفالات، تحولت إحدى ليالي الفرح في محافظة الشرقية إلى مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما فقد شاب حياته في ظروف صادمة خلال مشاركته في حفل زفاف، لتعيد الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناسبات.

وشهدت قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما تحولت أجواء الفرح إلى صدمة وحزن، إثر مصرع شاب بطلقات خرطوش خلال مشاركته في حفل زفاف أحد أصدقائه.

وفي هذا الصدد، قال أحمد، أحد شهود العيان على الواقعة: "بالفعل هذا الشاب كان مدعوا لحضور حفل زفاف في قرية شيبة، وكان بحوزته سلاح خرطوش، موضحا أنه أطلق عيارا ناريا على سبيل المجاملة والاحتفال، كما هو شائع في مثل هذه المناسبات".

وأضاف أحمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الطلقة خرجت بشكل غير متوقع وعادت لتصيبه، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين".

وتابع: "ولم يتخيل أحد أن تصيب الطلقة مطلقها، لكنها كانت لحظة مأساوية انتهت بوفاته، مختتما حديثه بالدعاء له بالرحمة".

ووفقا للمعلومات الأولية، كان الشاب قد حضر من قريته بمركز منيا القمح لمشاركة صديقه فرحته، إلا أن لحظات الاحتفال انتهت بشكل مأساوي، بعدما أطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تعبيرا عن الابتهاج، لتخرج الطلقات بصورة عشوائية وتصيبه إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

وأكد شهود عيان أن الواقعة حدثت في غضون لحظات، حيث تلاشت أصوات الزغاريد سريعا لتحل محلها حالة من الذهول والصدمة بين الحضور، عقب سقوط الشاب جثة هامدة، في مشهد مأساوي لم يستوعبه أحد إلا بعد فوات الأوان.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، حيث تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة.

والجدير بالذكر، أن تبقى هذه الحادثة جرس إنذار جديد يدعو إلى ضرورة التوعية بمخاطر إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، وتشديد الرقابة على حيازة واستخدام الأسلحة، حفاظا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه المآسي التي تحول لحظات الفرح إلى ذكريات دامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

طاجن ورق العنب بالريش

طريقة عمل محشي ورق العنب بالريش

الزعفران

رغم فوائده الخارقة.. احترس أضرار خطيرة تصيبك بسبب الزعفران

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد