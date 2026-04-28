فلتت من يد والدها .. تفاصيل مصرع طفلة في حادث مرورى بطريق الاوتوستراد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة طفلة نتيجة تعرضها لحادث سير بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مارس الماضى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بوقوع حادث تصادم وإنقلاب مقطورة سيارة نقل "سارية التراخيص" قيادة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بمحافظة الغربية) بطريق الأوتوستراد تجاه حلوان أمام مركز شباب المعصرة بدائرة قسم شرطة المعصرة ، نتيجة محاولته تفادى (طفلة 7 سنوات) قامت بالإفلات من يد والدتها حال عبورها الطريق مما أسفر عن وفاتها .





وتم التحفظ على السيارة النقل.. وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.





