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العراق.. إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق.. إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط

الأمن الوطني العراقي
الأمن الوطني العراقي
أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، إحباط مخطط لاغتيال رئيس الجهاز وعدد من الضباط.

وذكر بيان للجهاز - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، تمكنت قوات الجهاز في بغداد من إحباط مخطط إجرامي خطير كانت تقف وراءه خلية مرتبطة بما يسمى "التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير"، إحدى واجهات حزب البعث المحظور، بعد جهد استخباري شمل الرصد والمتابعة والاختراق.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أن عناصر الخلية تجاوزوا مرحلة التحريض والتهديد، لينتقلوا إلى مرحلة التكليف وتحديد الأهداف وتجهيز الأسلحة للتنفيذ، تمهيدًا للشروع في تنفيذ عمليات اغتيال كانت تستهدف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري والناطق الرسمي للجهاز ومدير أمن بغداد وعددًا من الضباط.

وتابع البيان أنه بجهد استباقي واستنادًا إلى موافقات قضائية، تمكنت قوات الجهاز من كشف المخطط وتعقب عناصره والإطاحة بالمتورطين وضبط الأدلة والمضبوطات المرتبطة بالقضية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

واختتم البيان أن التقرير المعروض سيتضمن جانبًا من اعترافات المتورطين وآلية التكليف ومراحل التخطيط التي سبقت إحباط المخطط.

جهاز الأمن الوطني العراقي اغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري التجمع الوطني العراقي

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