وزير الطيران يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث طائرة تدريب بمطار السادس من أكتوبر

وجه وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني بفتح تحقيق فوري وعاجل في حادث تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة طيار مدرب وإصابة متدربة.

وأكدت وزارة الطيران المدني - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الوزير وجه الإدارة المركزية لحوادث الطيران بالوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية؛ في ضوء نتائج التحقيقات، مع التأكيد على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات.

كما تقدم الوزير بخالص التعازي لأسرة الطيار المتوفى، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمتدربة المصابة ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر، ومتمنياً لها الشفاء العاجل.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية ويحافظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.