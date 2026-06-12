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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انقطاع المياه لمدة 3 ساعات عن مناطق في مدينة الشيخ زايد .. اعرف السبب

انقطاع المياه
انقطاع المياه
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد انقطاع المياه مؤقتًا عن عدد من المناطق بالمدينة نتيجة حدوث كسر مفاجئ استدعى تنفيذ أعمال إصلاح طارئة لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

أماكن انقطاع المياه 

وأوضح الجهاز أن الانقطاع يشمل المجاورة الثانية بالحي الثامن، وجزءًا من المجاورة الثانية بالحي السادس عشر، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح من المتوقع أن تستغرق 3 ساعات.

وأكد جهاز المدينة أن فرق الصيانة بدأت على الفور في التعامل مع العطل وإجراء الإصلاحات اللازمة، على أن تعود خدمة المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

وناشد الجهاز المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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