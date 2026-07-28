جنوب سيناء.. استمرار سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة شهرا لتقريب الخدمات

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على جاهزيتها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ووجَّه باستمرار تشغيلها لمدة شهر كامل، مع إعداد جدول زمني يحدد أماكن تواجدها ومواعيد عملها، والإعلان عنه، بما يضمن وصول الخدمات الحكومية إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير عليهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة تمثل أحد الحلول العملية لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة والتجمعات السكانية التي يصعب على سكانها التوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر مجلس المدينة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وأوضح أن السيارة تقدم باقة متنوعة من الخدمات، تشمل تلقي طلبات المواطنين، وإنهاء الإجراءات الإدارية، والتحصيل الإلكتروني للرسوم، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتخفيف الضغط على المركز التكنولوجي الرئيسي، والحد من التكدس، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن تشغيل السيارة المتنقلة يسهم في زيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة، من خلال إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني والوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، بما يشجعهم على سرعة سداد المستحقات وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، ويعزز كفاءة منظومة التحصيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

ووجَّه المحافظ باستمرار تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بمدينة طور سيناء لمدة شهر، مع تكليف مجلس المدينة بإعداد جدول زمني يوضح أماكن تواجدها ومواعيد عملها، والإعلان عنه للمواطنين، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر، ويضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة.