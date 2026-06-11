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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

16 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة غدا الجمعة

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 16 ساعة عن منطقة الغنامية ببشتيل (شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته، وشارع الأربعين، وشارع المسابك).

موعد انقطاع المياه 

 وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026 وحتى الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026.

سبب قطع المياه

وارجعت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة الغنامية بقرية بشتيل، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

مياه الشرب الصرف الصحي قطع المياه الغنامية الأربعين المسابك انقطاع المياه

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