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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس «القابضة للمياه» يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

 عقد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، مشددًا على ضرورة الالتزام بآليات المتابعة التي وضعتها الشركة القابضة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة استلام المشروعات ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين بالمناطق المستهدفة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن منظومة المتابعة تضم نخبة من الخبراء ورؤساء فرق العمل الذين تم اختيارهم من بين القيادات ذات الخبرات المتراكمة فى قيادة الشركات التابعة، إلى جانب فرق هندسية متخصصة من المهندسين المتميزين، بهدف تقديم الدعم الفني اللازم ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آليات دعم المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بكوادر هندسية وفنية متميزة من شركات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والجيزة، للمشاركة في أعمال المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يسهم في دفع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدفات المطلوبة في التوقيتات المحددة.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات والمعوقات الحالية التي تواجه بعض المشروعات، وسبل التعامل معها بالتنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة والجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات أولًا بأول، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

حياة كريمة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي مياه الشرب

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