ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026؛ علي مستوي الصاغة المصرية.
سعر الذهب يستقر
ثبت سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم دون أي تغيير / بعد زيادة قيمتها 180 جنيها منذ أمس .
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة وذلك في آخر تحديث له اليوم 6250 جنيها.
سعر عيار 24
بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5307 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4185 دولار للشراء و 4185 دولار للبيع.