قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تحذر رعاياها من خطر الاعتقال في تايلاند بناء على طلب من واشنطن
جيش الاحتلال ينذر سكان 3 بلدات في قضاء صيدا بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري
طرح جديد في 8 مدن .. تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين
جاسوس بوليفي.. الأرجنتين تراقب الجزائر قبل موقعة المونديال
بوتين: الناتو يشن حربا ضد روسيا بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا
تفاهم أمريكي إيراني مؤقت لاحتواء الأزمة.. خبيرة: الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة
وزير الطيران يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث طائرة تدريب بمطار السادس من أكتوبر
العراق.. إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط
ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم
إسرائيل ترفع درجة الاستعداد العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في اتصال هاتفي مع نظيره القطري.. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تهديد لأمن دول الخليج
خدعة الجائزة المجانية تعود.. فخ إلكتروني وتحذير جديد لحماية أموال العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026؛ علي مستوي الصاغة المصرية.

سعر الذهب يستقر 

ثبت سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم دون أي تغيير / بعد زيادة قيمتها 180 جنيها منذ أمس .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة وذلك في آخر تحديث له اليوم 6250 جنيها.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5307 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4185 دولار للشراء و 4185 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

انقطاع المياه لمدة 3 ساعات عن مناطق في مدينة الشيخ زايد .. اعرف السبب

جانب من الاجتماع

لتعزيز الفكر الابتكاري وريادة الأعمال.. التخطيط تدرس تطبيق مبادرة 100 مليون متعلم

الضرائب

الضرائب تعلن عن أبرز مزايا تطبيق احتساب أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

بالصور

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد