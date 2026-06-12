ما اتغيرش من ساعات .. 6250 جنيهًا سعر الذهب مساء اليوم

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026؛ علي مستوي الصاغة المصرية.

سعر الذهب يستقر

ثبت سعر الذهب مع منتصف تعاملات مساء اليوم دون أي تغيير / بعد زيادة قيمتها 180 جنيها منذ أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة وذلك في آخر تحديث له اليوم 6250 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7142 جنيها للشراء و 7074 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6547 جنيها للشراء و 6484 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6250 جنيها للشراء و 6190 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5357 جنيها للشراء و 5307 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه للشراء و 49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4185 دولار للشراء و 4185 دولار للبيع.