بوتين: الناتو يشن حربا ضد روسيا بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا.

وأكد بوتين - في كلمة ألقاها خلال لقائه مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بمناسبة "يوم روسيا"، وأوردها موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة - أن النزاع الحالي لم يبدأ مع بدء العملية العسكرية الخاصة، بل قبل ذلك بكثير، مشيرا إلى أن دول الناتو هي التي بدأت الحرب عبر الانقلاب العسكري في أوكرانيا.

وقال: "هم (دول الناتو) بدأوا الحرب. هم الذين شنوا الحرب. لم نبدأ نحن العمليات القتالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كلا. هم الذين ارتكبوا الانقلاب العسكري في أوكرانيا، ثم أجبرنا ذلك على حماية سكان القرم، ثم شنوا الحرب".

وشدد الرئيس الروسي على أن جميع دول الناتو، دون استثناء، تكثف جهودها لتنظيم أعمال معادية ضد روسيا، بهدف إنهاء الحرب "بما يعتقدون أنه نصر".

وفي حديثه عن صمود روسيا التاريخي، قال بوتين: "لم يسبق لأي كان أن تمكن من تحقيق هزيمة استراتيجية نهائية لروسيا، لأن شعبنا المتعدد الجنسيات المتماسك يدرك مسؤوليته تجاه الأجيال القادمة، وتجاه أطفالنا وأحفادنا".

واستذكر بوتين تاريخ المواجهات مع الغرب، مشيرا إلى أن أعداء روسيا كانوا دائما كثيرين، وأنهم يتحدون ضدها كما حدث في زمن نابليون وهتلر. وقال: "كل أعدائنا، وكانوا كثيرين دائما. كانوا دائما يتحدون: في زمن نابليون، كل دول أوروبا حاربت روسيا. وفي زمن هتلر أيضا. والآن أيضا، الجميع يتزاحمون علينا".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تقف وحيدة في مواجهة الغرب ممثلا بحلف "الناتو"، وقال بوتين: "تقف روسيا وحيدة تقريبا في مواجهة ما يُسمى، إن جاز التعبير، بالغرب الجماعي، ممثلا بحلف شمال الأطلسي المعروف، أو الناتو".

كما كشف الرئيس أن روسيا انتظرت ثماني سنوات لحل النزاع في دونباس بالوسائل السلمية، قبل أن تضطر إلى حماية سكان المنطقة بالوسائل المسلحة، وأضاف: "أصبح واضحا أن ذلك مستحيل، لأن رئيس نظام (كييف) قال صراحة: 'لن ننفذ شيئا' (من اتفاقيات مينسك). اضطررنا بوسائل أخرى إلى حماية مصالحنا والأشخاص الذين يعيشون هناك".

وفي ختام كلمته، أشار بوتين إلى أن دول الناتو أدركت الآن أنه من المستحيل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وقال: "إنهم يحاولون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، لقد حاولوا. والآن أدركوا أن ذلك مستحيل. لقد بالغوا في الأمر عندما أعلنوا ذلك علنا، أسرعوا. حتى أن البعض انضم إلى الناتو من أجل 'المشاركة في اقتسام الغنيمة'".