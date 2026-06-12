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خدعة الجائزة المجانية تعود.. فخ إلكتروني وتحذير جديد لحماية أموال العملاء
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خدعة الجائزة المجانية تعود.. فخ إلكتروني وتحذير جديد لحماية أموال العملاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتواصل محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، مع ظهور أساليب جديدة تعتمد على خداع المستخدمين عبر رسائل تبدو في ظاهرها مبشرة، لكنها تخفي وراءها محاولات للاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية. وخلال الساعات الماضية، انتشرت رسائل تحمل عبارات مثل «مبروك كسبت جائزة»، تدعو العملاء إلى الضغط على روابط مجهولة أو إدخال معلومات خاصة للحصول على مكافآت وهمية، وهو ما دفع بنك مصر إلى تجديد تحذيراته لعملائه بضرورة الحذر.

رسائل الجوائز الوهمية.. فخ إلكتروني جديد

حذر بنك مصر من انتشار رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني تنتحل أسلوب العروض والمكافآت، حيث تزعم حصول العميل على جائزة مالية أو هدية، ثم تطلب منه الدخول إلى رابط مرفق وإدخال بياناته الشخصية أو البنكية لاستكمال إجراءات الحصول على الجائزة.

وأوضح البنك أن هذه الرسائل لا علاقة لها بأي عروض أو مكافآت حقيقية، وأنها تعد إحدى طرق الاحتيال الإلكتروني التي تهدف إلى الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية وسرقة المعلومات الحساسة للعملاء.

خطورة الضغط على الروابط المجهولة

وأكد البنك أن التفاعل مع الروابط غير الموثوقة قد يعرض المستخدمين لخطر كبير، إذ يمكن أن تستخدم هذه الروابط في سرقة بيانات البطاقات المصرفية أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات التي تسمح للمحتالين بالوصول إلى الحسابات.

وأشار إلى أهمية عدم مشاركة أي بيانات سرية عبر الرسائل أو المواقع غير الرسمية، خاصة أن المؤسسات المصرفية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن كلمات المرور أو أرقام البطاقات أو رموز التأكيد من خلال هذه الوسائل.

تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي وليد عادل أن عمليات الاحتيال الإلكتروني أصبحت أكثر تطورًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتمد المحتالون على استغلال ثقة العملاء من خلال رسائل تبدو رسمية أو مغرية، مثل الفوز بجوائز أو الحصول على عروض مالية خاصة.

وأضاف أن الوعي المصرفي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية العملاء، مشددًا على ضرورة تجاهل أي رسالة غير متوقعة تتضمن وعودًا بمكاسب مالية، وعدم الضغط على أي رابط مجهول المصدر.

نصائح لحماية الحسابات البنكية

ودعا عادل العملاء إلى التأكد من صحة أي رسالة أو طلب يخص حساباتهم البنكية من خلال التواصل مع القنوات الرسمية للبنك فقط، وعدم التعامل مع أي جهة تطلب بيانات سرية أو معلومات شخصية عبر الهاتف أو الرسائل.

كما أكد أن الحذر والوعي الرقمي أصبحا خط الدفاع الأول أمام محاولات الاحتيال، خاصة مع اعتماد المحتالين على أساليب جديدة تستهدف إقناع الضحايا بسرعة.

 

ومع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، أصبحت حماية البيانات الشخصية مسؤولية مشتركة بين البنوك والعملاء. لذلك يبقى الانتباه لأي رسائل مشبوهة، وعدم الانجراف وراء الوعود بالجوائز أو الأموال السريعة، من أهم الخطوات للحفاظ على أمان الحسابات وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

بنك مصر هدية الاحتيال الإلكتروني رسائل نصية مبروك كسبت جائزة

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