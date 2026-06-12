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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعد الصغير يدخل على خط الأزمة مع الراقصة شمس: تعرضت للابتزاز والتهديد ودفعت مبالغ مالية

سعد الصغير
سعد الصغير
عادل نصار

بشكل مفاجئ وغير متوقع دخل الفنان سعد الصغير على خط الأزمة الدائرة على ما أُثير مؤخرًا من اتهامات تتعلق بوجود علاقة زواج مع الراقصة شمس.

الفنان سعد الصغير، خرج في بث مباشر، ليكشف الكثير  عن أزمته مع الراقصة شمس، ردًا على ما أُثير مؤخرًا من اتهامات تتعلق بوجود علاقة زواج سابقة بينهما، مؤكدًا أن تلك الادعاءات قديمة وتم تداولها منذ عام 2009.

سعد الصغير 

خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» تابع سعد الصغير، أن القضية سبق عرضها على الجهات المختصة، وتم حفظها في ذلك الوقت لعدم ثبوت أي أدلة أو مستندات تدعم تلك المزاعم، مؤكدًا: «لم تكن زوجتي يومًا، ولا توجد أي وثيقة زواج أو شهود يثبتون ذلك».

وأضاف الفنان سعد الصغير أن ما يتم تداوله حاليًا هو إعادة فتح لموضوع قديم تم حسمه قانونيًا منذ سنوات، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر قضايا تم الفصل فيها.

وفي سياق حديثه، أشار سعد الصغير إلى أنه عاش فترة من حياته في ظروف وصفها بالصعبة، مؤكدًا أنه تعرّض للتهديد خلال تلك المرحلة، ما دفعه إلى اتخاذ بعض الإجراءات لحماية أسرته وحياته الشخصية.

وأضاف الفنان سعد الصغير أنه ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن التسبب في إجهاض جنين الراقصة شمس، متسائلًا عن الأدلة أو الشهادات الطبية التي يمكن أن تدعم هذه الرواية، مؤكدًا أن ما يُقال في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه تعرّض للتهديد بعد تصويره في مواقف خاصة، موضحًا أنه اضطر في وقت سابق إلى تقديم مبالغ مالية لتفادي تصاعد الأزمة وتأثيرها على أسرته واستقراره الشخصي.

وفي سياق متصل، وجّه سعد الصغير اتهامات للراقصة شمس تتعلق بواقعة خطف طفلة من دار أيتام والهروب بها، مؤكدًا أن تلك الوقائع كانت محل حديث سابق وتداولها الرأي العام من قبل، وأنه سبق أن خضع لإجراءات قانونية في قضايا مختلفة، مشددًا على احترامه الكامل للقانون، ومؤكدًا أن القانون فوق الجميع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تداوله حاليًا يعيد فتح ملفات قديمة سبق التعامل معها قانونيًا، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم تداول اتهامات غير موثقة.

سعد الصغير الراقصة شمس الفنان سعد الصغير

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