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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين المقارنة والرضا.. لماذا سرقَت السوشيال ميديا سكينة القلوب؟

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
محمد البدوي

بات كثيرا من الناس يعانون من تراجع واضح في الشعور بالرضا والقناعة؛ في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من تفاصيل الحياة اليومية، فالمحتوى الذي يُعرض على المنصات الرقمية يفتح الباب واسعًا أمام المقارنات المستمرة مع الآخرين، سواء في نمط الحياة أو النجاح أو المظاهر المادية. 

عدم الاكتفاء أو الرغبة

وتخلق هذه المقارنات شعورًا بعدم الاكتفاء أو الرغبة الدائمة في المزيد، حتى لو كان الإنسان يعيش حياة مستقرة نسبيًا؛ ومن هنا تبرز أهمية استعادة مفهوم الرضا الحقيقي، وفهم كيفية التوازن بين الطموح المشروع والشعور الداخلي بالسكينة والقناعة.

الضغوط المتزايدة في العصر الحديث

وأكد الشيخ وليد عرفة، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن القناعة والرضا من القيم الأساسية التي تمنح الإنسان استقرارًا نفسيًا وطمأنينة داخلية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة في العصر الحديث، وتوسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الأفراد يقارنون حياتهم بشكل دائم بما يراه الآخرون على هذه المنصات.

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الرضا بما قسمه الله

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرضا بما قسمه الله تعالى للإنسان، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بعدل وحكمة، ويمنح كل إنسان ما يناسبه ويصلح له في حياته.

منصات السوشيال ميديا

جميع الأرزاق بيد الله

وأضاف أن الله قد يرزق بعض الناس بالصحة، وآخرين بالمال أو الجمال أو غير ذلك من النعم، مؤكدًا أن على الإنسان أن يتقبل ما قسمه الله له برضا وقناعة، لأن جميع الأرزاق بيد الله ومقدرة لكل فرد وفق حكمته.

شائعات على السوشيال ميديا

الرضا عمل قلبي

وشدد على أن الرضا لا يتعارض مع الطموح والسعي، موضحًا أن الرضا عمل قلبي مرتبط بالسكينة الداخلية، بينما الطموح عمل عقلي يدفع الإنسان إلى الاجتهاد والتطور وتحقيق الأهداف، مع الحفاظ على حالة من التوازن النفسي وعدم فقدان الإحساس بالقناعة.

وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الرقمية العصر الحديث الأرزاق بيد الله

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