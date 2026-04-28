انقلبت بهم الملاكى.. إصابة أربعة أشخاص في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام بلقاس- دملاش بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق بلقاس -دملاش.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين اصابة محمود احمد امين 55 عاما باشتباه كسر بالانف، واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت ناهد حمودة امين 46 عاما بكسر بالفخذ الايسر، واسلام محمود احمد 24 عاماجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم

و شيماء ياسر احمد 24 عاما بكسر بالعضد الايسر وجرح قطعي بالرأس وجميعهم مقيمى الملعب ببلقاس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.