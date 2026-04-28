بيتسابقوا بالموتوسيكلات .. مصرع ثلاثة طلاب بالإعدادية في حادث بالدقهلية | أسماء

لقي 3 طلاب بالمرحلة الاعدادية مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق دكرنس - نجير، بمحافطة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين" موتوسيكل" على طريق “دكرنس - شربين”.
انتقل ضباط مباحث المركز، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريتين، مما أدى إلى مصرع 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية وهم محمد أسامة السيد محمد 14 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى.
يوسف محمد السعيد الغباري 14 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى.
عبد العليم عاطف سالم 14 عاما، طالب بالصف الثانى الإعدادى.
تم نقل الجثث الى مستشفى دكرنس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة.