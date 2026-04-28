بيتسابقوا بالموتوسيكلات .. مصرع ثلاثة طلاب بالإعدادية في حادث بالدقهلية | أسماء

​لقي 3 طلاب بالمرحلة الاعدادية مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق دكرنس - نجير، بمحافطة الدقهلية.

​تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين" موتوسيكل" على طريق “دكرنس - شربين”.

​انتقل ضباط مباحث المركز، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريتين، مما أدى إلى مصرع 3 طلاب بالمرحلة الإعدادية وهم ​محمد أسامة السيد محمد 14 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى.

​يوسف محمد السعيد الغباري 14 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى.

​عبد العليم عاطف سالم 14 عاما، طالب بالصف الثانى الإعدادى.

​تم نقل الجثث الى مستشفى دكرنس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة.