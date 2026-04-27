ننشر أسماء المصابين في حريق منزل بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين فى الحريق الذي اندلع بالدور الثالث في أحد المنازل ببلقاس بمحافظة الدقهلية.

وضمت أسماء المصابين، كل من، جمال عبد الناصر الشحات ابراهيم 37 عاما مصاب بحروق من الدرجة الثانية في كف اليد اليمني وكف اليد اليسري وحرق من الدرجة الثانية في القدم اليمني واليسري

علي شعبان علي محمد

35 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية في كف اليد اليمني واليسري ىحروق من الدرجة الثانية في الرقبة والقدم اليمني واليسري.

عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم علي، 34 عاما مصاب بحروق من الدرجة الثانية في القدمين وحروق من الدرجه الاولي في اليد اليسري وفي الرقبة من الناحية اليسري.

وشب حريق باحد المنازل بجانب المجمع بيلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة اشتعال انبوبة بوتاجاز مما أدى إلى إصابة أشخاص،

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق

وتبين أن الحريق بالدور الثالث بمنزل بشارع ابو ماضى ببلقاس نتيجه اشتعال انبوبة بوتاجاز واسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى الأدوار وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة