محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي وعددا من الإدارات بحي شرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بحي شرق المنصورة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور وائل عابد رئيس الحي.

وأكد محافظ الدقهلية خلال الجولة على استمرار تحسين الخدمات في جميع القطاعات، مشددا على أن سرعة تلبية مطالب المواطنين، والرد على نقاط المتغيرات، والانتهاء من ملفات التصالح تأتي في مقدمة الأولويات، كما أكد على ضرورة الانضباط الوظيفي لضمان حسن سير العمل.

كما شدد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد عليها، وأكد على رئيس الحي بالعمل وفق خطة عمل واضحة تضع في المقام الأول مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

كما تفقد محافظ الدقهلية الإدارة الهندسية، مشددا على التصدي لكافة أشكال تعديات البناء، والإسراع في استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام التام بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل في إجراءات التراخيص، حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المراكز والمدن، للتأكد من أداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب التعرف المباشر على آراء المواطنين ومطالبهم، وتذليل أي معوقات قد تواجههم.