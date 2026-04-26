القبض على فرد شرطة تعدى على والدته وأشقائه بالضرب فى الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر إحدى السيدات من نجلها "فرد شرطة" لقيامه بالتعدى عليها وشقيقه بالضرب وإحداث إصابتهما بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أجا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ، نجليها "مصابين بجروح وكدمات متفرقة")، وبسؤالهم أقروا بتضررهم من (نجل الأولى "فرد شرطة"، زوجته،3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لقيامهم بالتعدى عليهم بالسب والضرب بإستخدام (سوط، عصى خشبية) محدثين إصابتهم المنوه عنها لخلافات بينهم حول الميراث والجيرة

تم ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وأضافوا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة فى التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.