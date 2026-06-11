تحرير 70 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة بالوادي الجديد

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2026، عن تحرير 70 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب عدد من المخالفات المتعلقة بالنظافة والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات استهدفت إحكام الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، فضلًا عن متابعة توافر السلع الأساسية بالأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت بين مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات تتعلق بإدارة وتشغيل بعض الأنشطة دون استيفاء الاشتراطات المقررة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.