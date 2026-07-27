تحذيرات من اختراق كاميرات المنزل بسبب الواي فاي.. فيديو

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من مخاطر الجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في انتحال صفة الجهات الرسمية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تمتلك أدوات متطورة لتتبع البصمة الرقمية للمخالفين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد التشكيلات العصابية الإلكترونية، محذرًا أيضًا من مخاطر نشر صور ومقاطع الأطفال عبر الإنترنت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامي أحمد دياب في "تغطية خاصة" على قناة "صدى البلد" إن أدوات الرصد والتتبع المتواجدة للإدارة العامة للمعلومات ومباحث الإنترنت تستطيع تتبع البصمة الرقمية الخاصة بالحساب.

وأضاف:"من السهل أي حد يعمل حساب على السوشيال ميديا ويسميه بأي اسم ويعمل إعلانات مدفوعة عشان يقنع المواطن إنه الجهة الرسمية".

وأوضح:" بعض ضعاف النفوس من الشباب الصغيرة بتكون عايزة تحقق تارجت فتروح بايعة خطوط".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تستطيع أن تخترق الكاميرات المتواجدة في المنزل أيًا كان الكاميرا، موضحًا أن هناك مواقع مجانية تستطيع أن تعطيك كافة الكاميرات المفتوحة على مستوى العالم.

وأضاف أن هناك نوعين للكاميرات، كاميرات تعمل على الويفاي، وكاميرات تعمل على الفي بي آر.

وأوضح أن هناك تطبيق خاص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يدخل عليه المواطن ويستعلم على أسمه ويستطيع معرفة كافة الخطوط المسجلة