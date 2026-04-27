اصطدام ميكروباص وربع نقل.. إصابة أربعة بإصابة متفرقة بالدقهلية

أصيبت سيدتان وطالبتان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق الشناوي أمام البنزينة بمحافظة الدقهلية إثر اصطدام ميكروباص و عربية ربع نقل .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ميكروباص وربع نقل على طريق الشناوى بشربين مما أدى إلى إصابة أربعة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من

لميس عيد الفتاح محمد

40 عاما باشتباه كسر بالساق الايمن ؛ عزه ابراهيم عبد الله 30 عاما باشتباه كسر بالكتف الايسر وشروق حسن حلمي 17عاما بسحجات متفرقه وكدمات بالجسم

كما أصيبت همسه السيد الدسوقي الجمل 15عاما باشتباه كسر بالكاحل الايمن والرسغ الايمن

تم نقل المصابات إلى مستشفى شرببن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق