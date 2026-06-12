فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران

تعرضت اليوم إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، لحادث أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات.

وتقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الطيار، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

هذا وقد وجّه وزير الطيران المدني على الفور بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها ، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

كما وجّه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعه لوزاره الطيران المدني، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات.

وتؤكد وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية، ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.