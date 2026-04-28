مصرع شاب وإصابة صديقه في حادث دراجة نارية بالعياط

شهدت مدينة العياط وقوع حادث دراجة نارية أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، أثناء توجههما لعملهما بمصنع طوب في العياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث سير، بمفارق قرية جرزا بالعياط، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن شابين أثناء توجههما لعملهما بمصنع طوب، يستقلان دراجة نارية، تعرضا لحادث انقلاب، مما أدى إلى مصرع أحدهما، وإصابة الآخر.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وإسعاف المصاب، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.