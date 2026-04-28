كل حاجة كانت برضاها.. القبض على ترزي بتهمة الاعتداء على فتاة بكرداسة

حرر مزارع محضر بقسم شرطة كرداسة اتهم فيه ترزي بالاعتداء على ابنته بعد تحريضها على الهرب من المنزل، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم لفحص ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة كرداسة بتقديم عامل بلاغا بتعرض ابنته للاعتداء من ترزي بعدما حرضها على ترك المنزل واصطحبها للإقامة معه في "عشة" بقطعة أرض زراعية وانتهك عذريتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تمكنت قوة أمنية من مباحث كرداسة من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مؤكدا أن كل ما حدث تم بموافقة الفتاة ورضاها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.