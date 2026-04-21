أسلحة بيضاء.. حبس 10 متهمين في مشاجرة كرداسة

قررت جهات التحقيق، حبس 10 متهمين تسببوا في حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمنطقة كرداسة بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمنطقة كرداسة بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 17/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: 6 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، وطرف ثان: 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، لخلاف حول أولوية المرور بين اثنين منهم حال استقلالهما دراجتين ناريتين بدائرة المركز قاما على أثرها بالاستعانة بباقى الأشخاص والتعدى على بعضهم بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص بعيار نارى تصادف وجوده بشرفة شقته بالمنطقة محل الواقعة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى “3 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، و5 أسلحة بيضاء”.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.