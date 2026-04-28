أمه طردته.. شاب ينهي حياته أسفل قطار العياط والنيابة تصرح بدفن الجثمان

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثة شاب أنهى حياته أسفل عجلات القطار بمدينة العياط بسبب خلافات أسرية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأقدم عاطل على إنهاء حياته، بعدما ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات.

وبالفحص، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وتبين أنه وقف على شريط السكة الحديد لحظة قدوم القطار الروسي المتجه إلى القاهرة، ما أدى إلى دهسه ووفاته وتحول جسده إلى أشلاء.

خلافات أسرية وراء الحادث

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية بين الشاب ووالدته، بسبب سوء سلوكه وطرده من المنزل، ما دفعه إلى إنهاء حياته بهذا الشكل المأساوي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.