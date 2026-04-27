خدت دهبي وفلوسي وهربت واتصلت هددتني .. بلاغ عاجل ضد جليسة أطفال بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط “بيبي سيتر” اتهمتها سيدة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقتها بمنطقة الهرم، قبل أن تفر هاربة.



تلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، أفادت فيه بتعرضها لواقعة سرقة داخل مسكنها.



وذكرت المُبلِّغة أن فتاة كانت تعمل لديها في رعاية طفلتها الرضيعة، استغلت انشغالها ودخولها إلى دورة المياه، وغادرت الشقة دون علمها.



وأضافت أنه عقب خروجها فوجئت ببكاء طفلتها، واكتشفت اختفاء العاملة، وبفحص محتويات الشقة تبين سرقة علبة بداخلها مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي يُقدر بنحو 18 ألف جنيه، إلى جانب هاتف محمول جديد.



كما أوضحت السيدة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المتهمة عقب هروبها تضمن تهديدًا لها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.