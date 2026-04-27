خلافات أسرية تدفع شاب للقفز أسفل عجلات قطار بالعياط

أقدم عاطل على إنهاء حياته، بعدما ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار أثناء مروره على شريط السكة الحديد بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات.

وبالفحص، تبين أن الشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وتبين أنه وقف على شريط السكة الحديد لحظة قدوم القطار الروسي المتجه إلى القاهرة، ما أدى إلى دهسه ووفاته وتحول جسده إلى أشلاء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية بين الشاب ووالدته، بسبب سوء سلوكه وطرده من المنزل، ما دفعه إلى إنهاء حياته بهذا الشكل المأساوي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.