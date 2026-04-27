عجلة القيادة اختلت .. إصابة 8 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالعياط

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص ملابسات الواقعة.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، وبرفقته والده ووالدته وإخوته، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة جميع مستقليها.

وأسفر الحادث عن إصابات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.