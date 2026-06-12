المركزية الأمريكية: حولنا مسار 136 سفينة وتعطيل 9 أخرى بمضيق هرمز

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن الحربية والقطع الجوية التابعة للبحرية الأمريكية تواصل تسيير دوريات في المياه الإقليمية لفرض الحصار على إيران.

وأشارت في بيان لها أنه - وحتى الآن - قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار 136 سفينة وتعطيل 9 أخرى لضمان الامتثال للحصار.

وفي سياق آخر ؛ اختتمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تمرين التعاون الإقليمي 2026 في 12 يونيو في قاعدة فورت هاريسون بولاية مونتانا.

وشارك أكثر من 350 عسكرياً من 10 دول و10 وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في التمرين على مدار الأسبوعين الماضيين. وشملت سيناريوهات التدريب التنسيق بين مراكز القيادة، والتكتيكات الميدانية، والأمن السيبراني.

ومن جانبه ؛ قال الرقيب أول في القيادة باتولغا باتار، من القوات المسلحة المنغولية: "إن بناء العلاقات والثقة مع القوات الشريكة أمر بالغ الأهمية أثناء العمليات الواقعية والتعاون المشترك".

وأتاح هذا الحدث، الذي استمر 11 يوماً، للقوات المشاركة فرصاً للتعاون والتدريب وتعزيز الجاهزية العسكرية. أتم المشاركون تدريبات قائمة على سيناريوهات محددة شملت القتال اليدوي، وتشغيل الطائرات المسيرة، والملاحة البرية، والدعم الطبي القتالي.



قال المقدم راندال فيليبس، كبير مخططي التمرين في القيادة المركزية الأمريكية: "لا تُبنى الثقة أثناء الأزمات، بل تُبنى قبل وقوع الأزمة. نحن نعمل على بناء الشراكة، والقدرة على العمل المشترك، والثقة، والتفاهم بين جميع الأطراف".

ويُعد تمرين التعاون الإقليمي أكبر حدث تدريبي تنظمه القيادة المركزية الأمريكية بالاشتراك مع دول وسط وجنوب آسيا، وتُعتبر نسخة هذا العام النسخة الثلاثين من التمرين.