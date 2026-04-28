مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق "كفر المحروق - كفر الزيات"

شهد الطريق الزراعي الفرعي "كفر المحروق - كفر الزيات" بمحافظة الغربية مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم كارو ودرجه نارية بسبب السرعه الزائدة.

وتم نقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كفر المحروق في نطاق مركز ومدينة كفر الزيات، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.