أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​في خطوة إستراتيجية مفاجئة قد تعيد تشكيل خارطة السيارات الكهربائية، أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية التخلي عن هندسة بطاريات "أولتيوم" الشهيرة التي اعتمدت عليها طويلًا. التحول الجديد يأتي رغبةً من الشركة في خفض تكاليف الإنتاج واعتماد تقنيات بطاريات أكثر مرونة وتنوعًا، مثل بطاريات الليثيوم والفوسفات (LFP)، لمواجهة المنافسة الشرسة وتوفير مركبات كهربائية بأسعار ملائمة للمستهلكين.

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​خطفت فورد إكسبلورر ST الأنظار بظهور رسمي مثير بعد تزويدها بحزمة "سينيستر" (Sinister) الرياضية الجديدة، والتي منحت السيارة العائلية مظهرًا هجوميًا مرعبًا. الحزمة تتميز بلمسات سوداء داكنة تحيط بالهيكل الخارجي، مع عجلات رياضية ضخمة وتعديلات تحسينية على نظام التعليق والهوائية الديناميكية، لتلبي شغف عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات الأداء العالي.

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​في سابقة تقنية تفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التصميم، تم الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالكامل لتخيل ورسم ملامح الجيل القادم من الأيقونة الأمريكية شيفروليه كورفيت C9. التصاميم الرقمية المقترحة جاءت مبهرة ومستقبلية للغاية، حيث دمجت بسلاسة بين الهوية الكلاسيكية الشرسة لكورفيت والخطوط الانسيابية الفائقة التي تحسن تدفق الهواء، مما يطرح تساؤلات حول دور المصممين البشريين مستقبلاً.

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​أحدثت الصانعة الصينية BYD هزة قوية في قطاع الطاقة النظيفة بإعلانها عن جيل جديد من البطاريات الخارقة القادرة على الشحن بالكامل خلال خمس دقائق فقط. الابتكار الجديد يمثل قفزة نوعية لحل معضلة وقت الشحن التي تؤرق مستخدمي السيارات الكهربائية، ويعتمد على كيمياء خلايا متطورة تتيح استقبال تيارات كهربائية فائقة السرعة والأمان دون التأثير على العمر الافتراضي للبطارية.

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​أطلقت شركة هوندا اليابانية حملة استدعاء ضخمة وعاجلة تشمل نحو 880 ألف سيارة من طرازات شعبية مختلفة بسبب رصد خلل مصنعي خطير قد يؤدي إلى انفصال العجلات أثناء القيادة. ودعت الشركة مالكي المركبات المعنية إلى التوجه الفوري لمراكز الصيانة المعتمدة للكشف على المحاور ونقاط التثبيت وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، تفاديًا لوقوع أي حوادث تهدد سلامة الركاب على الطرقات.

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​أزاحت علامة دينزا الفاخرة، التابعة لمجموعة BYD، الستار عن طرازها الرياضي الخارق الجديد، والذي يعد أول سيارة في تشكيلتها تنطلق بقوة ميكانيكية مرعبة تصل إلى 1139 حصانًا. السيارة الفاخرة تعتمد على منظومة دفع كهربائية رباعية متطورة للغاية تمنحها القدرة على التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/س في غضون ثوانٍ معدودة، لتنافس بذلك أعتى الطرازات الرياضية الخارقة في العالم.