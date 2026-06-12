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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار السويس

السكة الحديد
السكة الحديد
حسام الفقي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في  إطار المتابعة المستمرة لحركة التشغيل على شبكة السكك الحديدية، وأثناء مسير القطار رقم 3994 / 108 (السويس / الاسماعيلية ) في المسافة بين محطتي الجناين والشلوفة بمحافظة السويس، الساعة 14:00، قامت سيارة ملاكي بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بصورة مفاجئة بالتزامن مع مرور القطار ما أدى إلى الاصطدام بالسيارة واشتعال النيران بها، كما امتدت النيران إلى جرار القطار.

 وفاة ركاب السيارة

 تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف، وفصل الجرار عن باقي عربات القطار،  و تم إخماد الحريق وتبريد الجرار  ورفع السيارة بعيدا عن السكة دون اي تأثير علي انتظام  حركة التشغيل علي الخط كما تم نقل المتوفين بالسيارة الملاكي بالاسعاف لمستشفي السويس العام.

وحذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين من أنه رغم المناشدات المستمرة والحملات الاعلامية التي تنفذها وزارة النقل والهيئة عبر كافة وسائل الاعلام للتوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي السكك الحديدية والتي تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر الا ان البعض مازال يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية مؤكدة ضرورة عدم عبور شريط السكة الحديد إلا من خلال المزلقانات والأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

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