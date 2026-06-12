قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه

الذهب
الذهب
محمد البدوي

يظل الذهب واحدًا من أكثر الأصول الاستثمارية جذبًا للاهتمام، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار العملات؛ فبينما يبحث المستثمرون عن وسائل آمنة لحفظ قيمة أموالهم، يبرز الذهب كخيار تقليدي يتمتع بقدرة على الصمود أمام الأزمات.

مستقبل المعدن الأصفر 

 ومع تذبذب أسعار الفائدة وحركة الدولار في الأسواق العالمية، تتزايد التوقعات بشأن مستقبل المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة؛ هذه التحركات تثير تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار الصعود، وما إذا كان الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين على المدى الطويل.

الذهب تحت ضغط التراجعات.. وتوقعات بعودته قوية خلال الأشهر المقبلة

أدوات حفظ القيمة

وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن الذهب يُعد من أهم أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل، موضحًا أن تاريخه السعري يُظهر أنه كلما شهد تراجعًا يعود لاحقًا إلى تسجيل مستويات أعلى من جديد، رغم فترات الهبوط المؤقتة.

لمدى القريب أو البعيد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن أي قمة يصل إليها الذهب يعاود اختبارها مرة أخرى سواء على المدى القريب أو البعيد، مشيرًا إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية وصوله إلى مستويات قد تبلغ 7500 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سلوك المستهلكين والمستثمرين

وأضاف أن سلوك المستهلكين والمستثمرين يلعب دورًا مهمًا في حركة السوق، حيث يميل الكثيرون إلى الشراء عند ارتفاع الأسعار والانتظار عند الانخفاض، وهو سلوك متكرر في الأسواق العالمية وليس المحلية فقط.

حفظ القيمة وليس المضاربة

وأشار إلى أن عوامل مثل أسعار الفائدة وسعر الدولار تؤثر بشكل مباشر في حركة الذهب، موضحًا أن رفع الفائدة عادة ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، بينما يؤدي خفضها إلى دعم ارتفاع الذهب، باعتباره أصلًا يعتمد على حفظ القيمة وليس المضاربة السريعة.

الذهب يتراجع مع استمرار التوترات الجيوسياسية وغموض الرؤية بشأن أسعار الفائدة

 السعر العالمي والمحلي

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح أن الفارق بين السعر العالمي والمحلي يتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا نتيجة عوامل تشغيلية وآليات تحوط السوق، لافتًا إلى أن أي تحرك في سعر الدولار ينعكس فورًا على أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر

استثمار طويل الأجل

واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد على أهمية النظر إلى الذهب كاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أنه من الأفضل التعامل معه مثل الشهادات البنكية وتركه لفترات تمتد لسنوات، لأن الصبر في هذا النوع من الاستثمار غالبًا ما يحقق عوائد أفضل مع مرور الوقت.

أسعار الفائدة حركة الدولار الدولار أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

دنيا وابنتها كايلا

سهير جودة تتغزل في كايلا ابنة دنيا سمير غانم: طفولة استثنائية وبراءة نادرة تخطف القلوب

فيتامين سي

غير الليمون.. خضروات غير متوقعة غنية بفيتامين سي

الهربس

اكتشف أعراض عدوى فيروس الهربس

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد