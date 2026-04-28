انطلاق فعاليات توقيع مذكرة تنفيذ منهج الثقافة المالية بحضور وزير التعليم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026
التعليم تستعد لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين بدولة اليابان
14 قتيلاً وعشرات الجرحى في تصادم قطارين بـ إندونيسيا
بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 11 مايو .. شوف جدولك
يشرح مفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال|ملامح منهج الثقافة المالية المقرر تدريسه لطلاب ثانوي
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق "كفر المحروق - كفر الزيات"
أبو العينين يحذر من مستقبل الخوارزميات .. الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم
الإيرانيون يتظاهرون ضد الحصار الأمريكي
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بمحافظة الجيزة
وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب الثانوي
دراسة ألمانية: السيارات الكهربائية أكثر اعتمادية وتسجل نصف أعطال ‏التقليدية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إندونيسيا: 14 قتيلا و84 جريحاً في حادث تصادم قطارين قرب جاكرتا| صور

محمود عبد القادر

شهدت منطقة قريبة من محطة بيكاسي تيمور، على بعد نحو 25 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حادث تصادم مأساوياً بين قطارين للركاب ليل الإثنين، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي) ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصاً، وفق أحدث البيانات حتى الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت غرب إندونيسيا، فيما يتلقى 84 مصاباً العلاج في المستشفيات.

وأوضح قائد شرطة جاكرتا، آسيب إيدي سوهيري، أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار للمسافات البعيدة بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

وكانت التقديرات الأولية، التي أعلنتها المتحدثة باسم الشركة آنا بوربا، قد أشارت إلى سقوط سبعة قتلى و81 جريحاً، قبل أن تتأكد الأرقام النهائية بارتفاع عدد الضحايا.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" من موقع الحادث أن فرق الإنقاذ عملت على انتشال العالقين من بين الأنقاض، حيث تم نقل المصابين على حمالات إلى سيارات الإسعاف وسط حالة من الصدمة بين مئات المتجمهرين.

وأكدت الجهات المعنية أن جميع الضحايا كانوا على متن قطار الضواحي، بينما تمكنت فرق الطوارئ من إجلاء جميع ركاب قطار المسافات البعيدة، البالغ عددهم 240 شخصاً، دون إصابات.

من جانبها، ذكرت وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا أن التصادم تسبب في أضرار جسيمة بعدد من العربات، مشيرة إلى استخدام معدات خاصة لفك الاحتجاز وتسريع عمليات الإنقاذ مع ضمان سلامة الضحايا وفرق الإغاثة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة أجرة اصطدمت بقطار الضواحي عند أحد المعابر، ما أدى إلى توقفه على السكة قبل وقوع التصادم.

ويُذكر أن إندونيسيا شهدت في يناير 2024 حادث قطار آخر في مقاطعة جاوا الغربية، أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم وإصابة نحو 20 شخصاً، في ظل تكرار حوادث النقل نتيجة تقادم وسائل المواصلات وضعف الصيانة.

كما لقي 16 شخصاً مصرعهم عام 2015 إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند أحد المعابر في جاكرتا، في حادث يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع النقل في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

تبكير صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى رسميا

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

لقطة من المباراة

صدمة وبكاء شوبير.. كواليس صادمة داخل غرفة ملابس الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

ترشيحاتنا

ميزات هاتف Vivo Y500s

قيمة استثنائية مقابل سعر.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

آيفون 18 برو ماكس

آيفون 18 برو ماكس يكسر قواعد النحافة لأجل كاميرا خارقة

آبل

آبل ترفع سقف التحدي بـ "آيفون ألترا" القابل للطي وماك بوك بشاشة لمس

بالصور

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه
سباق تسلا وشيفروليه

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة
علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

الصين تستحوذ على 60% من سيارات الركاب الكهربائية عالميا

سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد