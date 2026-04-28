إندونيسيا: 14 قتيلا و84 جريحاً في حادث تصادم قطارين قرب جاكرتا| صور

شهدت منطقة قريبة من محطة بيكاسي تيمور، على بعد نحو 25 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حادث تصادم مأساوياً بين قطارين للركاب ليل الإثنين، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي) ارتفاع حصيلة القتلى إلى 14 شخصاً، وفق أحدث البيانات حتى الساعة 08:45 صباحاً بتوقيت غرب إندونيسيا، فيما يتلقى 84 مصاباً العلاج في المستشفيات.

وأوضح قائد شرطة جاكرتا، آسيب إيدي سوهيري، أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار للمسافات البعيدة بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

وكانت التقديرات الأولية، التي أعلنتها المتحدثة باسم الشركة آنا بوربا، قد أشارت إلى سقوط سبعة قتلى و81 جريحاً، قبل أن تتأكد الأرقام النهائية بارتفاع عدد الضحايا.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" من موقع الحادث أن فرق الإنقاذ عملت على انتشال العالقين من بين الأنقاض، حيث تم نقل المصابين على حمالات إلى سيارات الإسعاف وسط حالة من الصدمة بين مئات المتجمهرين.

وأكدت الجهات المعنية أن جميع الضحايا كانوا على متن قطار الضواحي، بينما تمكنت فرق الطوارئ من إجلاء جميع ركاب قطار المسافات البعيدة، البالغ عددهم 240 شخصاً، دون إصابات.

من جانبها، ذكرت وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا أن التصادم تسبب في أضرار جسيمة بعدد من العربات، مشيرة إلى استخدام معدات خاصة لفك الاحتجاز وتسريع عمليات الإنقاذ مع ضمان سلامة الضحايا وفرق الإغاثة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة أجرة اصطدمت بقطار الضواحي عند أحد المعابر، ما أدى إلى توقفه على السكة قبل وقوع التصادم.

ويُذكر أن إندونيسيا شهدت في يناير 2024 حادث قطار آخر في مقاطعة جاوا الغربية، أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم وإصابة نحو 20 شخصاً، في ظل تكرار حوادث النقل نتيجة تقادم وسائل المواصلات وضعف الصيانة.

كما لقي 16 شخصاً مصرعهم عام 2015 إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند أحد المعابر في جاكرتا، في حادث يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع النقل في البلاد